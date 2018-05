Intervistato sulle frequenze di RMC Sport, Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha provato a spiegare l'impiego di Stefan de Vrij durante lo scontro diretto per la Champions contro l'Inter, prossimo club dell'olandese: "Alla vigilia della partita il giocatore era in una condizione psicologica difficile. Ci abbiamo parlato e ci è sembrato giusto farlo giocare anche per dare un segnale di riconoscenza. I giocatori passano, la società rimane. Il gesto dell'Inter di ufficializzare il trasferimento del giocatore prima della partita non è stato un gesto cortese. Siamo dispiaciuti per il mancato accesso in Champions League, ma rimane la sensazione che tutti abbiano fatto il massimo. La Lazio è stata anche sfortunata, ha subito tanti torti arbitrali".