Strakosha magari non finirà sul mercato (anche se si parla di interesse del Liverpool), ma sicuramente in casa Lazio si pensa ad una possibile spalla per il portierone albanese. Durante la scorsa stagione ha giocato praticamente sempre da titolare, bisogna trovare un'alternativa per fargli tirare il fiato.



NOTIZIE LAZIO - La Lazio sta valutando vari profili, come quello di Sportiello, numero 1 viola. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, in Lega, dove è stato eletto consigliere, Lotito ha parlato con il presidente dell’Atalanta Percassi. La Dea detiene il cartellino del portiere, finito in prestito alla Fiorentina, ma Sportiello mal digerisce il ruolo di secondo. L'Atalanta lo valuta 5 milioni, per Lotito si tratta del profilo ideale. Dietro Strakosha sicuramente rimarrà Guido Guerrieri. La Lazio lo ha cresciuto (16 anni su 22 passati in maglia biancoceleste), Tare crede molto in lui, lo vuole tenere a Formello.