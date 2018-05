Non solo il Torino, per Matias 'El Monito' Vargas ci sono anche Lazio e Fiorentina. Secondo quanto riportato da ToroNews.it, il giocatore del Velez Sarsfield è seguito anche dal Borussia Monchengladbach e dal Wolfsburg.



ALLA SCOPERTA - Classe '97, il contratto con la società argentina scadrà nel 2020. Ventitré presenze in campionato, in questa stagione, condite da cinque reti e undici assist. I granata lo seguono da mesi, un talento ancora grezzo con varie lacune da colmare e qualità da affinare: il Velez non lo svenderà e la concorrenza, per le italiane, è agguerrita.