Ultimo giorno di vacanze in casa Lazio. Domani e giovedì test fisici e atletici poi da venerdì si torna a fare sul serio per preparare al meglio la seconda parte della stagione. Torneranno a disposizione di Sarri gradualmente tutti gli infortunati: Immobile è il più atteso, ma anche Patric ha smaltito il problema al ginocchio, così come Zaccagni e Lazzari - oggi intervistato alla radio ufficiale del club - si sono lasciati alle spalle i fastidi al polpaccio. Saranno solo Milinkovic e Vecino, al termine dell'avventura ai mondiali, a ritardare di qualche settimana il rientro in gruppo.



L'unica incognita resta la sede del ritiro. Un dettaglio che comunque, paradossalmente, non preoccupa il mister più di tanto. Dopo i primi dieci giorni di lavoro a Formello, la società spinge per un trasferimento all'estero tra il 12 e il 23 dicembre. La Turchia sembra la destinazione più caldeggiata, ma il tecnico toscano sarebbe molto contento anche se si rimanesse nel centro tecnico per tutto il mese. Lotito oggi al Messaggero ha dichiarato: "Vedremo di conciliare il tutto nella fase finale di dicembre con le amichevoli all’estero". Contro chi è un'altra questione ancora da chiarire.