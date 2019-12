La Lazio vuole blindare il difensore brasiliano Luiz Felipe. Tare e Lotito, dopo averlo cresciuto alla Salernitana, di fatto lo considerano una loro creatura. Tra ottobre e novembre ha vissuto un mese complicato, poi si è ripreso la maglia da titolare, andando a segno nella vittoria contro la Juventus in campionato. Le trattative per il rinnovo, è a scadenza 2022, come sottolinea il Corriere dello Sport, sono rimaste bloccate per le richieste del difensore, considerate eccessive. Ad oggi percepisce 800mila euro, e vorrebbe un ritocco. Le parti vorrebbero continuare insieme, Luiz Felipe sogna di andare con il Brasile alle Olimpiadi di Tokio e vorrebbe rinnovare. Ad inizio 2020 sono attese novità.