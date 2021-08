Dopo il rinnovo di Adam Marusic che per essere ufficializzato dovrà attendere, ne arriva un altro in casa Lazio. Tra i calciatori che si sarebbero giocati la permanenza con Sarri tra Auronzo di Cadore e Marienfeld vi era Akpa Akpro. L'ivoriano, partito in sordina, pian piano si è conquistato il posto e come riporta Repubblica ha strappato un prolungamento. Secondo il quotidiano l'ex Salernitana e Tolosa sarà legato alla Lazio fino al 2025.