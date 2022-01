La prossima stagione la Lazio avrà un nuovo portiere. Strakosha è destinato all'addio e la società biancoceleste valuta i nomi per sostituirlo. Oggi Il Messaggero rilancia il sogno Kepa, il preferito da Sarri. Ma ci sono anche due alternative italiane, sempre secondo il quotidiano.



Una è Consigli del Sassuolo, profilo d'esperienza, più volte in passato accostato ai capitolini. L'altra opzione è Vicario in prestito all'Empoli dal Cagliari. Protagonista di una buona prova giovedì all'Olimpico è dieci anni più giovane del neroverde. Il presidente del club toscano Corsi in una recente intervista sul futuro del portiere ha dichiarato: "L'anno prossimo giocherà in una grande".