Tutti gli occhi su Muriqi. Dopo l'arrivo di Emenike, Van Persie, Soldado, Slimani, in casa Fenerbahce sembrano finalmente aver trovato un marcatore, celebrato e stimato. Doveva essere "un buon rimpiazzo", come riportano in Turchia, ma Vedat Muriqi ha superato le aspettative.



MERCATO LAZIO - I tifosi del Faro lo adorano: 3 reti, il big match contro il Galatasaray giocato con la benda sulla testa, da vero combattente. La Lazio lo ha seguito in estate, insieme a tante big, Atletico, Manchester United, West Ham e Tottenham. Muriqi tiene i piedi per terra: "Per me essere seguito è uno stimolo, ma voglio rimanere tanti anni al Fenerbahce e diventare un'icona del club".