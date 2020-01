Immobile pieno di rabbia. Il Corriere dello Sport racconta di un attaccante della Lazio furibondo: il rigore sbagliato goffamente contro il Napoli deve essergli costato qualche sfottò di troppo, qualche presa in giro. Qualcuno deve essere andato altro, per questo ha postato una story su Instagram in cui campeggia la frase: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio”.



RETROSCENA IMMOBILE - Non solo, qualche tifoso della Roma sarebbe anche andato oltre, avrebbe augurato all'attaccante della Lazio una frattura prima del derby. Immobile non l'avrebbe presa bene, la risposta sarebbe indirizzata anche a loro. Dopo Zaniolo, un altra risposta social: il derby di Roma si avvicina.