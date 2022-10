Entrano nel vivo le prove tattiche della Lazio in vista della trasferta di Bergamo. Sarri studia le soluzioni in attacco senza Immobile e prova ancora due tridenti diversi nella doppia seduta di oggi a Formello. Rosa divisa per reparti in mattinata. In attacco il mister ha mischiato un po' le carte rispetto a ieri. Aggregato in gruppo, il giovane Crespi dalla Primavera ha agito da centravanti, con Felipe Anderson e Pedro ai lati. Il secondo terzetto era composto invece da Zaccagni, Cancellieri e Romero. Le esercitazioni sono poi proseguite nel pomeriggio, con la squadra riunita nsieme, ma che ha visto Marcos Antonio fermarsi per un problema al polpaccio. Il tecnico spera di non perdere un altro pezzo, di ricambio, in questo momento delicato, nel quale servirà il massimo apporto da tutti gli uomini.