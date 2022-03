Doppia seduta oggi per la Lazio a Formello. Sarri però è costretto ancora a lavorare a ranghi ridotti, sia in mattinata, sia nel pomeriggio. Atteso per domani il rientro di gran parte dei nazionali. Oggi per l'allenamento atletico e le esercitazioni tecniche è stato aggregato Bertini dalla primavera.



Ancora indisponibili Radu - alle prese con la fascite plantare ormai da 3 settimane - e Luiz Felipe. L'italo-brasiliano ha lavorato in piscina per recuperare dal trauma distorsimo al ginocchio rimediato a Coverciano con gli Azzurri, ma sia lui sia il rumeno sono da considerare a forte rischio forfait per sabato contro il sassuolo.