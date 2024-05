Lazio, doppio obiettivo per Zaccagni: cancellare Monza e riprendersi la Nazionale

Casorientrato sul nascere in casaNe parla oggi il Messaggero, spiegando che nei giorni scorsi c'è stato un chiarimento tra il calciatore e il tecnico Tudor. L'ex Hellas non aveva preso affatto bene il cambio a Monza dopo appena 30 minuti di gioco. Scelta dettata dall'amonizione ricevuta dal calciatore e dal troppo nervosismo mostrato in campo. E poi espoloso anche fuori, con una bottiglietta d'acqua scagliata via con violenza in panchina. Ha chiesto scusa l'Arciere, all'allenatore e ai compagni, e orain campo già domenica contro l'Empoli.

Zaccagni ha anche un altro obiettivo per questo finale di stagione.. Spaletti lo tiene d'occhio e lo ha già chiamato in Azzurro in alcune scorse occasioni, da quando è subrentrato a Roberto Mancini. L'ultima volta fu a marzo scorso. Ora però è il momento delle scelte defintiive per il ct e il calciatore biancoceleste vuole farsi trovare pronto. Può giocare come ala o come trequartista, sia in un 4-3-3, sia nel 4-2-3-1 (i due moduli più visti nell'era Spalletti) e da qui a, 26 maggio vuole provare a tutti i costi a lasciare il segno in tutte le partite per convincere il commissario tecnico a portarlo a Euro 2024.