Mentre la Lazio continua ad allenarsi a Formello (anche oggi seduta pomeridiana) con l'Italia sono attesi due biancocelesti in campo dal1'. Nell'esordio post Europeo degli Azzurri al Franchi di Firenze contro la Bulgaria sono previsti tra i titolari Acerbi in difesa e Immobile in attacco. Il match sarà valido per le qualificazioni a Qatar 2022. La sfida di stasera per la Scarpa d'Oro in carica sarà importante anche per l'ennesimo traguardo personale. Con un gol Immobile raggiungerà tra i marcatori di sempre con l'Italia Vialli e Toni. Al momento l'attaccante di Torre Annunziata è fermo a 15 centri in 52 presenze totali, numeri che già lo vedono collocato nella top 20.