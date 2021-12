Il ds della Lazio, Igli Tare, sta lavorando sul mercato alla ricerca di due rinforzi che possano dare spinta al progetto di Sarri in difesa. Serve prima di tutto un centrale che si alterni con Luiz Felipe (in scadenza) e Acerbi e il nome più caldo resta quello di Nicolò Casale del Verona, mentre sulle fasce, con la probabile uscita di Lazzari e la conferma a destra di Marusic, servirà un innesto a sinistra con Layvin Kurzawa individuato come profilo ideale.