Due idee per il futuro della Lazio, un colpo a centrocampo e uno in attacco. Come riporta Radiosei, il primo è Casper Nielsen, centrocampista classe 1994 dell'Union Saint-Gilloise, in scadenza di contratto e rivelazione dell'anno nel campionato belga. L'altro è Kiko Felix, esterno della squadra B dello Sporting Lisbona sempre in scadenza. Piace anche Matic, in uscita dal Manchester United.