Ancora qualche dubbio nella testa di Simone Inzaghi in vista della trasferta di domenica della Lazio contro il Parma. Nell'allenamento odierno si è rivisto anche Bastos, mentre restano ai box gli infortunati Durmisi e Badelj. In difesa, è sfida per una maglia tra Luiz Felipe, oggi provato con i titolari, e Wallace; a destra, Patric insidia Marusic, mentre Correa parte da favorito su Luis Alberto e Caicedo per supportare Immobile in attacco.