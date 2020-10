Tra i calciatori fuori rosa in casa Lazio vi è Riza Durmisi. L'esterno sinistro danese è stato vicino al Cadice e al Brondby durante l'ultima finestra di mercato, ma alla fine è rimasto di nuovo a Formello. Che il futuro dell'ex Betis sia lontano dalla capitale lo ha ribadito lui stesso. Ecco le dichiarazioni riprese da Il Corriere dello Sport: "In inverno me ne vado dalla Lazio, voglio giocare e puntare all'Europeo". Non è mancata poi una frecciatina al Brondby: "Quando i tifosi parlano di lealtà e stipendi, dovrebbero sapere che avrei rinunciato al 30% del mio e avevamo un accordo con la società. Poi però c'è stato qualcunio della dirigenza che ha pensato solamente ai propri interessi, non a quelli del club".