Finalmente Inzaghi può schierare i nuovi acquisti. Nella prossima sfida contro la Sampdoria la Lazio potrà infatti contare anche su Muriqi, Pereira e probabilmente Hoedt. Come riporta La Gazzetta dello Sport saranno aggiunte importanti visto che Inzaghi è alle prese con un'emergenza in tutti i reparti. In difesa manca Radu e Luiz Felipe è in dubbio. A centrocampo oltre Lulic sulla fascia si è fermato Marusic. Infine, in attacco contro i blucerchiati mancherà Immobile per squalifica.