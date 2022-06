La conferma di Cabral non è solo un'ipotesi per la Lazio. A Formello si sta valutando concretamente la possibilità di puntare ancora sul capoverdiano come vice-Immobile. Lo scrive oggi Il Corriere dello Sport, sottolineando che si tratterebbe di un affare low cost per i biancocelesti. L'opzione per i diritto di riscatto con lo Sporting Lisbona è scaduta e ora bisognerebbe rimettersi al tavolo per trattare un nuovo accordo. Ma con 4-5 milioni subito si può chiudere velocemente il discorso.



Il classe '98 in questi sei mesi ha lavorato molto per apprendere i dettami di Sarri. E anche se il campo lo ha visto poco, ha fatto comunque un convincente rodaggio. Al punto che ora anche lo stesso tecnico, sottolinea ancora il quotidiano, sembra aver dato il suo assenso ad una eventuale permanenza. L'impegno profuso, nonostante tutto, è stato apprezzato e nelle prossime due settimane si scoprirà tutto sul suo futuro.