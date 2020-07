E' una Lazio che arriva a pezzi quella che domani sera, allo Stadium, si gioca contro la Juventus l'ultima possibilità di dare un significato a un finale di stagione che a Formello e dintorni non pensavano potesse rivelarsi come complicato. Dal -1 rispetto alla vetta della classifica pre-lockdown, i giocatori di Simone Inzaghi si ritrovano ora a 8 lunghezze da Ronaldo e compagni dopo aver collezionato ben 4 ko nelle ultime 7 partite. Facendo esplodere le tensioni sopite in seno al gruppo e sollevando il problema dei contrasti tra preparatore atletico, medico sociale e il nutrizionista da poco inserito all'interno dello staff.



LUIS ALBERTO A RISCHIO - Ma è una Lazio che arriva in condizioni precarie anche per quanto concerne lo stato di salute di alcuni dei calciatori più rappresentativi. Contro la Juve non ci saranno lo squalificato Patric, poi Radu, il lungodegente Lulic, Lucas Leiva e Correa e le ultime dal centro sportivo biancoceleste riferiscono di una certa preoccupazione per Luis Alberto. Il fantasista spagnolo ieri si è allenato a parte e anche stamattina ha lavorato coi compagni fino alle prove tattiche, salvo saltare la partitella conclusiva. Il suo impiego sarà verosimilmente deciso all'ultimo, con l'acciaccato Cataldi pronto eventualmente a rilevare il suo posto nell'undici iniziale.