Telenovela a lieto fine. La Lazio ha trovato un accordo con il Fenerbahce per Vedat Muriqi. Il centravanti albanese naturalizzato kosovaro (classe 1994) arriva per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.



I due club si stanno scambiando i documenti da firmare, poi il giocatore potrà volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con i biancocelesti. Dove arriva per fare il vice/partner di Immobile e prendere il posto del partente Felipe Caicedo, che compie 32 anni proprio oggi ed è in uscita sul mercato.