La Lazio segue da tempo Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbache di nazionalità kosovara. Il presidente della squadra turca, però, sta giocando al rialzo con i biancocelesti, spostando la richiesta per il cartellino a 20 milioni di euro, dando non pochi problemi a Lotito e Tare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la cosa che ha fatto infuriare la dirigenza laziale è stato l'inserimento della Fiorentina nella trattativa, che ha spinto i turchi a giocare a rialzo. Proprio per questo sembra che Lotito abbia fatto una telefonata dai toni piuttosto accesi a Joe Barone, d.g. della viola, dicendo di farsi da parte nella trattativa.