Allenamento a Formello concluso per Inzaghi e i suoi ragazzi. Dopo la consueta analisi video, tappa fissa per la preparazione dei match, la Lazio è scesa sul secondo campo del proprio quartier generale. Possesso palla con gol nelle porticine, rapidità e partita tattica finale. Durante quest’ultima ci sono state alcune conferme importanti. La prima riguarda la porta. Toccherà a Reina difendere i pali contro il Bologna. Davanti a lui, in base alle prove effettuate dal tecnico piacentino, largo al terzetto visto contro il Dortmund: Patric, Luiz Felipe, Acerbi. Si passa così al centrocampo. Confermata l’assenza di Milinkovic. Il serbo quest’oggi si è visto solo qualche minuto agli ordini del prof Fonte insieme a Lulic per un lavoro differenziato. Rispetto al capitano biancoceleste però, il Sergente è rientrato subito negli spogliatoi. Al suo posto toccherà ad Akpa Akpro. Da destra verso sinistra completeranno il reparto Marusic, Leiva, Luis Alberto e Fares. Davanti, spazio di nuovo al tandem Correa-Immobile, con Muriqi e Caicedo pronti a subentrare.



CAPITOLO ASSENTI – Considerando il riposo di domani, quest’oggi Strakosha non è sceso in campo. Assente anche Armini per delle noie muscolari, Cataldi per dei problemi intestinali e Andreas Pereira per influenza. Infine, assente in campo anche Radu. Il difensore biancoceleste continua a lavorare nelle strutture di Formello.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Aberto, Fares; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Alia, Novella, Hoedt, Vavro, Lazzari, Parolo, Escalante, Czyz, Djavan Anderson, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.