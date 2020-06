I segnali inquietanti arrivati dalla Coppa Italia hanno lasciato presto spazio a una certezza:, anche questa versione dimessa ammirata nelle prime uscite post-coronavirus,. Il doppio passo falso accusato ieri da Lazio e Inter, le due contendenti per il titolo nel corso della stagione, non chiude assolutamente i giochi, ma ha evidenziato un aspetto fondamentale:e hanno perso presto anche l'unica alternativa sulla corsia mancina, De Sciglio. Senza dimenticare un Ramsey a mezzo servizio. Ebbene, la prestazione offerta contro la squadra di Mihajlovic non ne ha assolutamente risentito, a differenza di quanto non sia accaduto ieri all'Inter prima e alla Lazio poi., presentandosi con una mediana davvero raffazzonata (Gagliardini e Borja Valero sono seconde/terze scelte da inizio anno). De Vrij, Barella, Candreva, Young e Lautaro sono stati risparmiati contemporaneamente nella formazione iniziale, un lusso che l'Inter di oggi non può permettersi. Il tecnico nerazzurro temeva evidentemente molto di più la prossima trasferta di Parma, ma sopravvalutando il rendimento delle sue riserve ha lasciato per strada altri due pesantissimi punti nella rincorsa alla Juve e il distacco è salito a 8 punti., costretto ad affrontare la prima partita dopo il lockdown contro un avversario tremendo come l'Atalanta e con defezioni di tutto rispetto., giocatori centrali (soprattutto il centrocampista brasiliano) per non lasciare rimpianti in caso di assenza. Finché la Lazio ha avuto birra, ha tenuto testa eccome alla banda scatenata di Gasperini, che ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita nemmeno sotto di due reti e poi bravissima a sfruttare il suo strapotere atletico per ribaltarla nel secondo tempo.Un handicap troppo chiaro per non essere notato e che nel rush finale per lo scudetto rischia di risultare determinante, anche contro questa Juve tutt'altro che eccezionale.