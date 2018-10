Proto vuole scendere in campo contro il Marsiglia. Rivendica il suo ruolo di portiere di coppa, Inzaghi sta prendendo tempo, ci sta pensando. A Marsiglia la Lazio si gioca una buona fetta di qualificazione, il portierone belga vuole dire la sua. Anche per vendetta.



VENDETTA PROTO - E stavolta il piatto non verrebbe neppure consumato troppo freddo: un anno fa, tra luglio e agosto, l'Ostenda con Proto tra i pali veniva buttata fuori al terzo turno di qualicazione di Europa League proprio dal Marsiglia. Come riporta il Corriere dello Sport, stavolta la Lazio si gioca molto, molto di più. Inzaghi si affiderà a Proto?