Per Dominik Szoboszlai sta per scattare l'asta. Come riporta Tuttosport, e la voce rimbalza subito sui tabloid inglesi, anche il Liverpool ha puntato il centrocampista del Salisburgo. Con un grande vantaggio sugli altri club: ha già un rapporto privilegiato con il club austriaco, da cui ha prelevato Takumi Minamino.



MERCATO LAZIO E MILAN - Su Szoboszlai Milan e Lazio sono attive da tempo: i biancocelesti lo considerano il sostituto ideale di Sergej Milinkovic Savic per fisico e qualità, i rossoneri vogliono ripartire dal piede delicato del centrocampista del Salisburgo per rifondare la mediana. Non solo: su Szoboszlai ci sono anche i club della Bundesliga. Oltre al Borussia Dortmund, anche il Lipsia lo sta seguendo da vicino. Potrebbe sfruttare lo stesso proprietario alla spalle, la Red Bull, per portarlo in Germania.