La Lazio e Sergej Milinkovic Savic non si diranno addio in questa stagione. È questo il patto interno che il presidente Lotito ha strappato al suo Sergente a meno di offerte clamorose (la Juve lo sogna da tempo) da non meno di 100 milioni di euro. Nel corso dei primi 6 mesi di 2023, poi, si proverà a trattare con lui per il rinnovo in scadenza 30 giugno 2024, e lì la battaglia sarà ben più difficile.