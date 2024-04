Lazio e Roma su Matip: occasione a zero, i dettagli

40 minuti fa



Fra i tanti calciatori che vedranno scadere il proprio contratto al termine di questa stagione c'è anche Joel Matip, centrale di esperienza attualmente al Liverpool.



Un'occasione che, secondo Il Corriere della Sera, fa gola a molti club europei, compresi quelli italiani: l'idea di approdare in Serie A intriga il centrale con doppio passaporto, del Camerun e della Germania, e l'eventuale arrivo non andrebbe quindi ad occupare slot per gli extracomunitari. Nelle prossime settimane può scaternarsi un derby di mercato per lui, con Lazio e Roma che hanno già dimostrato interesse in questo senso.