Inter e Juventus non hanno mai presentato un'offerta concreta per Sergej Milinkovic Savic e anche dal Manchester United, al momento, non è arrivata nient'altro che una richiesta di informazioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la situazione per il centrocampista serbo è in stallo e in casa Lazio il presidente Lotito sta prendendo tempo aspettando offerte e proposte concrete, ma contento, nel caso tutto rimanesse bloccato, di tenere il sergente per un'altra stagione in maglia biancoceleste.