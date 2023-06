Ci vogliono almeno 25 milioni per realizzare il sogno di Sarri per il centrocampo della Lazio. Tanto costa il cartellino di Piotr Zielinski, vero e proprio pupillo del tecnico biancoceleste. Come scrive Repubblica oggi Lotito vuole provare ad accontentare l'allenatore toscano e per questo ha già effettuato un primo sondaggio con l'entourage del centrocampista polacco. In linea di massima la disponibilità al trasferimento c'è, ma nessuno ha ancora parlato direttamente con De Laurentiis, presentando un'offerta ufficiale. In ogni caso, ogni mossa resta al momento subordinata all'addio di Milinkovic, di cui Zielinski raccoglierebbe l'eredità.