Sono deluso perché dopo 14 mesi di lavoro, e dopo questo buon inizio, mi aspettavo di avervi fatto capire che, soltanto con l’applicazione e senza superficialità, si possono raggiungere grandi traguardi. Scopritelo adesso quanto siete forti: potete fare il salto di qualità superando i vostri limiti. Se darete sempre il 100%, non ci saranno più questi cali. Altrimenti vi rimarranno grandi rimorsi.

non basta lo 0-4 di Cremona. Per convincersi della guarigione dei suoi uomini vuole vedere consapevolezza degli errori commessi. Perché è prima di tutto con quella che si può iniziare a superare i propri limiti. Lo ha spiegato a chiare lettere alla squadra negli spogliatoi di Herning, dopo il KO contro il Midtjylland.

Questo il virgolettato - riportato stamattina dal Messaggero - della strigliata che il tecnico della Lazio ha fatto prima del mini-ritiro di Piacenza. Nei due giorni che hanno separato l'Europa League dalla gara contro la Cremonese il toscano è poi rimasto in silenzio, quasi offeso - scrive sempre il quotidiano - come un padre deluso dal comportamento dei propri figli. Un approccio nuovo, per lasciare che i giocatori si guardassero negli occhi e si vergognassero rivedendo loro stessi, da spettatori, nella gara di coppa. Vista a prestazione in campionato, probabilmente ha toccato le corde giuste. Non resta che aspettare ulteriori conferme alla ripresa.