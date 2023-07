Dopo l'arrivo di Valentin Castellanos, la Lazio continua a muoversi sul mercato in entrata: è a un passo l'acquisto di Djibril Sow, centrocampista svizzero classe 1997 di proprietà dell'Eintracht Francoforte, che il club di Lotito ha chiuso per 16 milioni di euro.



IL CONTRATTO - L'ex Young Boys, che può agire anche da mezzala, firmerà un contratto quinquennale fino al 2028 e guadagnerà circa 2 milioni a stagione più bonus, fino ad arrivare a 2,5.