In Brasile c'è un attaccante che gol dopo gol sta scalando la classifica cannonieri:, segna, sorride e quando serve esulta portandosi l'indice davanti alla bocca. Come a dire "zitti tutti". A, nelle prossime ore è previsto un incontro con l'agente del giocatore.- I contatti si erano raffreddati quando i biancocelesti avevano virato su Castellanos per le difficoltà a chiudere l'affare col Santos,. In caso di proposte irrinunciabili verrà preso in considerazione l'eventuale addio di Immobile e l'entrata di una nuova punta. Per Marcos Leonardo la Lazio era arrivata a offrire intorno ai 12/13 milioni di euro bonus compresi ma non sono bastati, il Santos fa una richiesta più alta.- Lì davanti è stato già preso Taty Castellanos, arrivato dal New York City per 15 milioni più 5 occupando uno slot da extracomunitario sui due a disposizione.. Un posto per quattro giocatori più Marcos Leonardo, sul quale i biancocelesti possono andare se dovesse arrivare una mezz'ala profilo che piace in caso di cessione di Immobile ma che per ora non è una priorità. Il classe 2000 intanto continua a segnare, e la Lazio lo segue da vicino.