All'indomani dell'infortunio di Ciro Immobile, che terrà fuori il capocannoniere in carica della Serie A per almeno tre mesi, la Lazio si guarda attorno alla ricerca di nuove soluzioni per il proprio attacco.



Più che di un sostituto, tuttavia, si tratterebbe di un'alternativa alla punta campana, dal momento che l'eventuale nuovo acquisto non potrebbe arrivare prima di gennaio, quando riaprirà il mercato e Immobile dovrebbe ormai essere prossimo al ritorno in campo.



Stando a quanto riporta SerieBNews.com, la società di Claudio Lotito potrebbe presto imbastire una trattativa con il Bari per portare in biancoceleste l'italo-marocchino Walid Cheddira, con 8 reti all'attivo attuale re di bomber in Serie B.



L'operazione comporterebbe un costo di circa 10-12 milioni di euro ai quali andrebbero sommati i compensi da destinare al giocatore.