Grazie alla qualificazione in Champions League, l'ingaggio di Ciro Immobile da 3,2 a 3,7 milioni di euro netti all'anno più bonus. La Lazio è al lavoro per blindare l'attaccante italiano con un nuovo contratto: l'attuale accordo scade a giugno 2023.



Il Napoli ha preso Osimhen e in ogni caso difficilmente De Laurentiis avrebbe intavolato una trattativa con Lotito. Due mesi fa era emersa l’indiscrezione legata al possibile assalto del Newcastle di nuova proprietà saudita. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbe informato e fatto avanti il Manchester United con un sondaggio.



Si parla di offerte da 7-8 milioni di ingaggio per quattro o cinque anni. Impossibile, superata la soglia dei trenta, non tenerne conto, a meno che Lotito non produca uno sforzo superiore, alzando il suo ingaggio sino a 5 milioni. Significherebbe, però, sforare: sono stipendi mai pagati dal club biancoceleste, che ora forse dovrà aggiornare e rivedere i suoi parametri.