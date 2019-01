La Lazipo cerca una soluzione per la fascia destra. Igli Tare nega di cercarla sul mercato (tattica?), come riporta il Messaggero, ma Inzaghi dovrà per forza farlo sul campo. Sul calendario il prossimo match dice Napoli, e Marusic sarà squalificato. La sua prestazione contro il modesto Novara non è stata indimenticabile, comunque non ci sarà: Inzaghi sta cercando tra i suoi una chance interna.



TATTICA - Non solo mercato, non si farà in tempo, bisogna pensare qualcosa per la fascia destra: mister Inzaghi sta pensando di spostare su quell'out Lulic, destro di piede, inserendo Lukaku a sinistra. Il belga è in forte ripresa, ha giocato 1 ora di buon livello in Coppa Italia, sembra in grado di giocare. La soluzione prescelta e naturale potrebbe essere questa, anche se Lulic a a destra gioca senza troppo entusiasmo.