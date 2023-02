L'accordo per il rinnovo di Luka Romero con la Lazio c'è da oltre un mese. La firma però continua a slittare. Il Messaggero svela oggi il retroscena di questo continuo rinvio. Il motivo sarebbero le commissioni richieste dagli agenti, con i quali il club non sta trovando il giusto compromesso. Ad oggi il classe 2004 resta in scadenza a giugno. Per rendere ufficiale il prolungamento fino al 2026 servirà uno sforzo da entrambe le parti: il rischio per la società di veder andar via a zero un talento promettente diventa ogni giorno più concreto.