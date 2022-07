L’avventura di Alessio Romagnoli alla Lazio sta per cominciare. Il difensore di Anzio è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Fiumicino, dove è stato accolto da un addetto del club biancoceleste per posare per le prime foto ufficiose con la sua nuova maglia.



L’ex capitano del Milan, che arriva da svincolato, sosterrà nella giornata di domani le visite di rito e successivamente firmerà il contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Poi sarà a disposizione di Maurizio Sarri per aggregarsi al ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.