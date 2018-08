Effetto CR7 sulla Lazio. L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia, alla Juventus, ha riacceso i riflettori sul calcio italiano in toto. Non solo: ogni partita con Cristiano Ronaldo protagonista rischia di infrangere record su record. Come ha fatto Juventus-Lazio, la prima dell'asso portoghese all'Allianz Stadium. Ronaldo non ha segnato, ma lo share del match è quasi un gol: 1.669.000 spettatori si sono sintonizzati su ‘SKY‘ per vedere la partita, per uno share del 13,3%. Un risultato incredibile, con i ragazzi di Inzaghi nel ruolo di sfortunati co-protagonisti. Un solo precedente migliore: Juventus-Inter del 2013, che aveva raggiunto il 13,88% di share.