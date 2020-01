La Lazio domenica giocherà a Brescia nel lunch-match ed è subito emergenza-formazione. La squadra di Inzaghi oggi è tornata in campo: Cataldi dovrebbe esserci, ma stringerà i denti. Dovrebbe farcela, era stato in dubbio ma, viste le assenze di Leiva e Luis Alberto, proverà fino all'ultimo. Inzaghi ha l'asso nella manica: oggi ha provato mezzala anche lo spagnolo Jony. Sull'out di sinistra fino ad ora ha offerto prestazioni alterne, ma a Formello sono convinti che sia solo questione di tempo e adattamento alla Serie A. Per questo il mister proverà a ritagliargli un nuovo ruolo, in modo da accrescere il suo minutaggio e fargli prendere fiducia. Una chance importante per Jony, che proverà a farsi trovare pronto.