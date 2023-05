Emergenza totale a centrocampo per Sarri. La Lazio rischia di andare a Udine senza neanche un regista disponibile. Cataldi è fuori per il problema al polpaccio rimediato contro l'Inter. Vecino si sta riprendendo, ma non è ancora al 100%. Marcos Antonio gia contro il Lecce aveva stretto i denti, per un dolore alla caviglia. Per questo ieri Sarri ha provato addirittura Patric come vertice basso del centrocampo. L'unica altra opzione è spostare lì Luis Alberto, ma poi occorrerebbe riassettare tutta la mediana inserendo Basic. La rifinitura di oggi, prima della partenza per il Friuli, sarà decisiva per scoprire su chi potrà contare l' allenatore biancoceleste, per andare a conquistare gli ultimi punti necessari alla qualificazione in Champions.