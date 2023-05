Doppia rifinitura per la Lazio: vigilia per preparare la trasferta a San Siro contro il Milan, poi la partenza per Milano. Maurizio Sarri deve fare i conti con le assenze a centrocampo: Danilo Cataldi è ancora ai box per la violenta contusione al polpaccio rimediata con l’Inter, Matias Vecino ha riportato una piccola lesione al bicipite femorale e ci vorranno circa due settimane per rivederlo in gruppo, mentre Luis Alberto non sta benissimo.



ZACCAGNI A RISCHIO - Probabile dunque l'utilizzo di Marcos Antonio, Basic e Milinkovic a centrocampo. Da monitorare ci sono soprattutto le condizioni di Mattia Zaccagni: l'ex Verona ha saltato entrambe le sgambate odierne e rischia di non essere convocato per il match contro i rossoneri.