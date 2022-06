La Lazio continua a lavorare all'idea Emerson Palmieri per la fascia sinistra. La Gazzetta dello Sport racconta che il giocatore piace, ma l'ostacolo al momento è rappresentato dai 4,6 milioni di euro netti che guadagna al Chelsea. Tanti, troppi per le casse della Lazio. L'idea Emerson Palmieri non tramonta, ma serve un sacrificio da parte del giocatore.