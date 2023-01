La diciassettesima giornata di Serie A regala alla Lazio la possibilità di rifarsi subito dopo l'inatteso ko di Lecce. La squadra di Sarri accoglie l'Empoli e non può più sbagliare per non perdere il treno delle migliori. Non ci sarà il supporto della curva biancoceleste, chiusa dopo i cori razzisti a Umtiti,



Non è un buon periodo di forma anche in campo per Immobile e compagni che hanno raccolto tre sconfitte nelle ultime cinque mentre i toscani sono reduci da tre risultati positivi in quattro partite e si gode un comodo +9 sulla zona retrocessione. Calcio d'inizio all'Olimpico alle 15.



Formazioni ufficiali:



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.