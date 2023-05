In casa Lazio la spia della riserva è accesa, da almeno 4 partite. Il primo campanello d'allarme a Formello era scattato già dopo il Torino. Le ultime tre partite - compresa la vittoria col Sassuolo - hanno evidenziato senza alcun dubbio che la benzina nelle gambe dei biancocelesti è praticamente finita.



Come sottolinea anche il Corriere dello Sport questa mattina, la squadra sembra si stia fermando a un passo dal traguardo. Complici anche le assenze a centrocampo (Vecino e Cataldi) e la carenza di condizione di Milinkovic e Immobile, cui si è aggiunto anche l'affaticamento di Zaccagni, Sarri ha spremuto i suoi uomini oltre i limiti per lottare alla pari delle altre concorrenti, in una dimensione superiore rispetto alle proprie reali capacità. E questo, in vista delle ultime quattro partite (tre delle quali contro squadre in lotta salvezza) fa crescere la preoccupazione dei tifosi, che temono una beffa nel finale di stagione.