Nel corso di 'Radio Anch'io lo Sport' in onda su Radio Rai, l'ex tecnico della Lazio, Sven-Goran Eriksson ha parlato del magic-moment biancoceleste: "La Lazio sta andando fortissimo e gioca anche un bel calcio. Se Inzaghi mi batte per numero di vittorie? Mi fa piacere, i record esistono per essere battuti".



SU INZAGHI - "E' una piacevole sorpresa, non mi aspettavo diventasse un grande allenatore quando giocavo. Ho allenato tanti giocatori che pensavo potessero essere grandi allenatori, come Simeone e Mancini, ma di Inzaghi non me l'aspettavo proprio. Guida alla grande la squadra".



SULLO SCUDETTO - "La Juve è abituata a vincere, è un vantaggio, ma in questo campionato è più difficile. Mi auguro la Lazio possa lottare fino all'ultimo, da fuori si percepisce tranquillità. La stabilità è importante, Inzaghi sta gestendo bene".​



SU IBRAHIMOVIC - "E' tornato al Milan perché se la sentiva, è il più grande svedese di sempre".