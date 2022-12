Cambio di agenti per Gonzalo. Il centrocampista di proprietà della, in prestito alla, è passato allala stessa agenzia di. Ad annunciarlo, tramite social, è proprio la società spagnola di procuratori sportivi.Il calciatore argentino in questi giorni è anche oggetto di alcune voci di mercato. Sceso in basso nelle gerarchie di mister Alvini nel club lombardo, la sua avventura a Cremona sembra possa risolversi anzitempo e il ds dei biancocelesti,, sarebbe da alcuni giorni alla ricerca di una possibile acquirente in Spagna. Il, in particolare, ha fatto capire di essere interessata al suo profilo. Bisognerà tuttavia discutere di come risolvere il contratto con i grigiorossi che, in caso di salvezza, avrebbero l'obbligo di riscattare il cartellino del giocatore per 6 milioni di euro.