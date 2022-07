Gonzalo Escalante verso la Liga. Per il centrocampista argentino, diventato un esubero nella Lazio, si sta facendo avanti il Real Valladolid. Secondo il portale spagnolo elgoldigital.com Il club castigliano avrebbe pronta un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.



UN AMICHEVOLE PER PARLARNE - Il 6 agosto proprio Valladolid e Lazio saranno protagoniste di un'amichevole allo stadio municipale José Zorrilla, nella cittadina spagnola. Un match che potrebbe essere propedeutico ad un incontro tra le due società per la conclusione dell'affare. I biancocelesti preferirebbero in realtà una soluzione a titolo definitivo per il classe '93. O quanto meno vorrebbero inserire un obbligo condizionato. La sensazione però è che si possa arrivare ad una conclusione positiva dell'operazione nel giro di poco.



SITUAZIONE DA RISOLVERE - Lo stesso calciatore vorrebbe veder risolta la sua situazione nel più breve tempo possibile. Da fuori rosa, ha già saltato la prima parte di preparazione estiva. Ha lavorato da solo, ma ora, a poche settimane dall'avvio della nuova stagione freme per trovare sistemazione. Su di lui si era informata anche la Sampdoria, che però - soprattutto a causa dei problemi legati al passaggio di proprietà della società - non ha mai affondato il colpo. Quella del Valaldolid sembra quindi l'unica opportunità concreta al momento sul tavolo e l'intenzione è di coglierla alla svelta.