Luis Alberto non è una priorità per il Siviglia. Nonostante la cessione di Koundé il club andaluso si sente coperto in mezzo al campo e ha la necessità di concentrare le risorse in altri settori del campo. Lo ha detto il ds Ramon Monchi, intervistato dai microfoni di El Chiringuito.



"L'urgenza per noi al momento è trovare un difensore centrale e un terzino sinistro. Stiamo cercando di essere il più efficaci possibile perché non abbiamo risorse finanziarie in avanzo da poter spendere. Spero la prossima settimana di poter dare al nostro allenatore gli elementi di cui ha bisogno. Una volta chiusi vedremo poi cosa ci resta, fermo restando il limite salariale e il tetto di spesa che ci siamo imposti". Piccolo sospiro di sollievo per i tifosi della Lazio, che vedono allontanarsi - stando a queste parole - la possibilità che il Mago possa salutare Formello in questa sessione di mercato per volare in Spagna.