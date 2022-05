Ultimo esodo della stagione per i tifosi della Lazio. Anche per la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium i biancocelesti hanno confermato il trend di quest'anno in trasferta, riempiendo il settore ospiti per seguire e sostenere la squadra di Sarri.



Tutto esaurito lo spicchio a loro riservato questa sera nell'impianto di proprietà dei bianconeri. Duemila persone per spingere Immobile e compagni verso la conquista degli ultimi punti necessari per la qualificazione in Europa anche per il prossimo anno.